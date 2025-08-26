Un navire de sauvetage de migrants attaqué au large de la Libye

Un navire de sauvetage de l'organisation SOS Méditerranée a essuyé des tirs au large la Libye. L'ONG a indiqué lundi qu'il s'agit des garde-côtes libyens qui ont ouvert le feu sur leur bateau qui recherchait une embarcation de migrants en détresse dans la Méditerranée.

L'attaque, qui a eu lieu la veille, semble être l'une des plus violentes impliquant un navire de sauvetage européen et les garde-côtes libyens, qui reçoivent une formation, du matériel et des fonds de l'Union européenne.

SOS Méditerranée a déclaré que l'affrontement avait eu lieu à environ 40 milles nautiques au nord de la côte libyenne.

Aucune victime n'a été signalée, mais l'association a indiqué que le navire avait subi des dommages importants.

L'association affrète l'Ocean Viking, qui bat pavillon norvégien, en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Un porte-parole des garde-côtes libyens n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le patrouilleur utilisé par les garde-côtes libyens a été offert en 2023 par l'Italie à la Libye dans le cadre du programme de soutien à la gestion des frontières de l'Union européenne, a indiqué SOS Méditerranée.

Avant d'être attaqué, l'Ocean Viking avait secouru 87 personnes à bord de deux bateaux de migrants, dont beaucoup venaient du Soudan déchiré par la guerre.

Alors qu'il était à la recherche d'un troisième bateau de migrants en détresse, l'Ocean Viking a été approché par un patrouilleur libyen dans les eaux internationales, a déclaré à l'Associated Press Angelo Selim, coordinateur des opérations de recherche et de sauvetage à bord. Lorsqu'ils ont été très proches, ils ont commencé à tirer pendant 15 à 20 minutes.

"Au début, je n'ai pas compris le bruit des tirs, mais lorsque les premières fenêtres ont explosé sur ma tête, nous nous sommes tous retrouvés par terre", s'est souvenu Angelo Selim. Il a ajouté que certains des tirs semblaient provenir d'armes automatiques.

Selim a déclaré avoir demandé aux migrants et aux membres d'équipage non-essentiels de s'enfermer dans la salle de sécurité, tandis que le capitaine et lui-même restaient sur la passerelle.

Les tirs ont fini par cesser, mais les menaces ont continué. M. Selim se souvient que les garde-côtes libyens ont averti l'Ocean Viking en arabe par radio : "Si vous ne quittez pas la zone, nous viendrons et nous vous tuerons tous".

Sur la vidéo et les photos de l'incident diffusées par SOS Méditerranée, on peut voir deux hommes pointer des armes sur le bateau et on entend plusieurs coups de feu. Des vitres brisées et du matériel endommagé sont également visibles.

"Cet incident n'est pas seulement un acte scandaleux et inacceptable", a déclaré SOS Méditerranée dans un communiqué. "C'est loin d'être un cas isolé : les garde-côtes libyens ont une longue histoire de comportement imprudent qui met en danger les personnes en mer, viole de manière flagrante les droits de l'homme et fait preuve d'un mépris total pour le droit maritime international".

SOS Méditerranée a déclaré avoir lancé un appel de détresse après avoir essuyé des tirs et avoir demandé la protection d'un navire de la marine italienne qui se trouvait à proximité, mais n'a pas reçu de réponse.

Frontex, l'agence de protection des frontières de l'Union européenne qui repère souvent les bateaux en détresse et partage les coordonnées avec les autorités maritimes compétentes, a qualifié l'incident de "très préoccupant" et a exhorté "les autorités compétentes à mener une enquête rapide et approfondie sur ces événements".

"Frontex reste pleinement engagée à sauver des vies en mer et agit à tout moment dans le respect du droit maritime international. Aucun sauveteur ne devrait jamais être mis en danger lorsqu'il effectue un travail de sauvetage", a ajouté la Commission.

L'Ocean Viking faisait route vers l'Italie lundi avec 87 migrants qu'il avait secourus avant l'attaque. Le groupe n'avait aucune nouvelle des migrants en mer qu'il recherchait lorsqu'il a été pris pour cible.

Un porte-parole du ministère italien de l'intérieur a refusé de commenter l'incident, tandis que les garde-côtes italiens n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

"Nous demandons une enquête complète sur les événements d'hier après-midi et que les responsables de ces attaques dangereuses soient traduits en justice", a déclaré Soazic Dupuy, directeur des opérations de SOS Méditerranée.