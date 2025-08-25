Élections municipales en Libye : tensions et abstention

En Libye, une controverse politique a éclaté concernant les résultats des récentes élections municipales dans les zones contrôlées par l'Armée nationale libyenne (ANL).

Des élections municipales ont récemment eu lieu dans les zones contrôlées par le Gouvernement d'union nationale (GNA) sur la côte ouest, notamment dans les municipalités de Zawiya, Sabratha, Surman et la capitale, Tripoli.

Ces élections se sont déroulées dans des conditions relativement bonnes, malgré quelques failles de sécurité, comme l'incendie de deux bureaux de vote dans le bureau de Zawiya. Dans l'ensemble, ces élections ont toutefois permis de faire émerger de nouveaux groupes et d'asseoir leur emprise sur des partis politiques autres que ceux qui dominaient auparavant les élections municipales.

Les taux de participation ont été jugés relativement excellents, atteignant 71 % dans le Grand Tripoli. Ils ont atteint 69 % sur la côte ouest, dans la région de Batin al-Jabal et dans les montagnes de l'Ouest.

Quels ont été les résultats les plus marquants, notamment dans les grandes villes et la capitale, Tripoli ?

L'émergence de nouveaux jeunes leaders et la montée en puissance de mouvements qui n'avaient pas participé aux élections municipales depuis la chute du régime en 2011 suscitent une vive controverse.

La présence de groupes qui ont pris le contrôle de nouveaux groupes, majoritairement civils, a entraîné des pertes pour le mouvement islamiste ou les Frères musulmans dans les régions occidentales, et des jeunes leaders indépendants ont pris le contrôle de la majorité des sièges aux conseils municipaux, notamment dans le Grand Tripoli, dans les municipalités d'Aïn Zara, Zaouïa, Rigdalin, Sabratha et Sorman.

Quel est le sort des municipalités où les élections n'ont pas eu lieu ?

Les municipalités où les élections n'ont pas eu lieu sont celles sous le contrôle de l'Armée nationale libyenne (ANL), dirigée par Khalifa Haftar.

On dit que les mesures de sécurité ont empêché la tenue d'élections dans ces régions. Cependant, les observateurs locaux estiment qu'il existe une certaine monopolisation du pouvoir et une réticence à participer aux élections par crainte de la montée de mouvements non représentatifs de la direction de l'ANL. Une certaine tension règne actuellement : aucune élection n'a eu lieu dans le sud ni dans l'est, mais dans la majeure partie de l'ouest du deuxième groupe, les élections se sont jusqu'à présent déroulées sans problème. Les résultats préliminaires ont été publiés et les recours seront acceptés dans les deux prochains jours.