Somalie : Hassan Cheikh Mohamoud accusé d'avoir vendu des terres publiques

Trois anciens présidents somaliens ont publié une lettre adressée au chef d’état actuel Hassan Cheikh Mohamoud dans laquelle ils l’accusent d’avoir illégalement vendu des terres appartenant au domaine public.

Les terres situées à Mogadiscio la capitale, auraient été vendues pour un projet immobilier privé.

Certains habitants ont été violemment évacués par les forces de sécurité, ce qui a provoqué des violences entre les soldats et la population dans le quartier de Tarabuka.

Au moins 20 personnes ont trouvé a mort dans ces affrontements selon la société civile somalienne.

Dans la lettre adressée au président Hassan Cheikh Mohamoud, le 5ème chef d’état somalien, Abdiqasim Salad Hassan, le 7ème Sharif Sheikh Ahmed et Mohamed Farmaajo, président jusqu’en 2022 ont dénoncé « la corruption et le pillage de biens nationaux » en énumérant toutes les lois bafouées par cette prospection immobilière.