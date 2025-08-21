Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Somalie : Hassan Cheikh Mohamoud accusé d'avoir vendu des terres publiques

Somalie : Hassan Cheikh Mohamoud accusé d'avoir vendu des terres publiques
Hassan Sheikh Mohamoud, président du Parti pour la paix et le développement, le jeudi 16 août 2012.   -  
Copyright © africanews
Farah Abdi Warsameh/AP
By Rédaction Africanews

Somalie

Trois anciens présidents somaliens ont publié une lettre adressée au chef d’état actuel Hassan Cheikh Mohamoud dans laquelle ils l’accusent d’avoir illégalement vendu des terres appartenant au domaine public.

Les terres situées à Mogadiscio la capitale, auraient été vendues pour un projet immobilier privé.

Certains habitants ont été violemment évacués par les forces de sécurité, ce qui a provoqué des violences entre les soldats et la population dans le quartier de Tarabuka.

Au moins 20 personnes ont trouvé a mort dans ces affrontements selon la société civile somalienne.

Dans la lettre adressée au président Hassan Cheikh Mohamoud, le 5ème chef d’état somalien, Abdiqasim Salad Hassan, le 7ème Sharif Sheikh Ahmed et Mohamed Farmaajo, président jusqu’en 2022 ont dénoncé « la corruption et le pillage de biens nationaux » en énumérant toutes les lois bafouées par cette prospection immobilière.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.