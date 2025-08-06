L'Éthiopie rouvre son ambassade en Somalie, un pas vers la normalisation

Les relations entre l’Éthiopie et la Somalie semblent s'améliorer après une période de fortes tensions.

Le nouvel ambassadeur éthiopien, Suleiman Dedefo, a officiellement présenté ses lettres de créance au président somalien Hassan Sheikh Mohamud à Mogadiscio, signe d’un retour progressif à la normale entre les deux pays. Cette démarche intervient après une année 2024 marquée par une crise diplomatique provoquée par un protocole d’accord entre l’Éthiopie et le Somaliland, qui prévoyait l’accès de l’Éthiopie à une bande côtière en échange de la reconnaissance du Somaliland, un territoire que la Somalie considère comme une partie intégrante de son territoire. La crise avait conduit la Somalie à expulser l’ancien ambassadeur éthiopien.

Un apaisement est intervenu en décembre 2024 grâce à une médiation turque et à la signature de la déclaration d’Ankara. Depuis début 2025, les deux gouvernements ont échangé des visites officielles, et un dialogue diplomatique a repris. Lors de la cérémonie, le président somalien a salué le soutien éthiopien au processus de paix en Somalie et a proposé la mise en place de commissions mixtes pour renforcer la coopération bilatérale. De son côté, l’ambassadeur Dedefo a affirmé son engagement à consolider les relations diplomatiques, économiques et sécuritaires entre les deux pays.