Élections en Somalie : une partie de l'opposition s'accorde avec le président

Hassan Sheikh Mohamud, à droite, s'exprime après sa victoire électorale aux côtés du dirigeant sortant Mohamed Abdullahi Mohamed au camp militaire de Halane à Mogadiscio.   -  
Copyright © africanews
Farah Abdi Warsameh/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Somalie

Une faction dissidente de la principale alliance d'opposition somalienne a signé un accord électoral avec le président Hassan Sheikh Mohamud, portant un coup dur au mouvement d'opposition dans son ensemble, selon les médias locaux.

Les différentes parties conviennent désormais d'une réforme électorale fondamentale qui prévoit que le président de la République de Somalie est élu par le Parlement, et les députés au suffrage universel.

Chaque formation politique ayant recueilli 10 % des sièges au Parlement sera aussi de facto reconnue comme un parti.

Le président aura le pouvoir de nommer le prochain Premier ministre, sous réserve de l'approbation de la Chambre du peuple, qui aura également le pouvoir de lui retirer sa confiance.

L'accord électoral stipule que « des mesures urgentes convenues seront prises pour organiser les élections des conseils locaux, des États membres fédéraux et du gouvernement fédéral ».

Les acteurs politiques s’engagent à participer à la transition vers le système « une personne, une voix » prévue en 2026.

La Somalie n'a pas organisé d'élections directes depuis 1967.

Les élections de 2022 se sont déroulées selon le système clanique 4,5 de la Somalie, qui attribue des sièges parlementaires à parts égales aux quatre clans principaux et une demi-part aux groupes minoritaires.

