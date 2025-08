Somalie : une filière laitière en pleine mutation grâce au chameau

Symbole ancestral du mode de vie pastoral somalien, le chameau s’impose désormais comme un levier économique d’avenir.

Aux abords de Mogadiscio, la ferme Beder incarne cette transition. Longtemps limité à l’autoconsommation, le lait de chamelle commence aujourd’hui à intégrer les circuits de distribution urbains.

La Somalie abrite la plus grande population de chameaux au monde, estimée à plus de sept millions de têtes. Pourtant, selon les chiffres du secteur, seuls 3 % de la production nationale de lait de chamelle sont commercialisés. C’est ce potentiel inexploité que tentent désormais de valoriser de nouveaux acteurs.

À la tête de la ferme Beder, le vétérinaire Abdirisak Mire Hashi explique ce tournant : "Selon les statistiques, la Somalie possède la plus grande population de chameaux, sur la base d'estimations et d'études menées par des agences internationales. Les Somaliens sont fiers de leur héritage en matière d'élevage de chameaux. Cependant, la façon dont les chameaux sont élevés a considérablement changé au fil du temps. Dans le passé, les familles n'appréciaient pas pleinement la valeur du lait de chamelle, mais aujourd'hui, la production de lait et de viande de chamelle a été révolutionnée et augmentée. Aujourd'hui, chaque chamelle peut produire dix litres de lait par jour, alors qu'elle n'en produisait que cinq dans le passé."

L’essor de la ferme Beder repose sur l’introduction de pratiques modernes : alimentation enrichie, suivi vétérinaire régulier et collecte mécanisée du lait. Mais l’innovation majeure reste l’ouverture de la première usine de yaourt à base de lait de chamelle du pays. Ce produit transformé, désormais vendu dans les supermarchés de Mogadiscio, séduit une clientèle urbaine en quête de nutrition de qualité.

Le bio-ingénieur kényan Nelson Njoki Githu, responsable de la ligne de production, met en avant les bénéfices du lait de chamelle sur la santé : "Le premier avantage par rapport au lait de vache, c'est que celui-ci contient normalement des niveaux de sucre, appelés lactose, qui sont inférieurs à ceux du lait de vache. Les personnes intolérantes au lactose peuvent donc consommer ce lait de chamelle sans problème, car il est plus faible."

Le lait de chamelle est également plus riche en vitamine C, fer et zinc, des micronutriments essentiels dans un pays où la malnutrition chronique touche encore une part importante de la population.

Le gouvernement somalien accompagne désormais cette dynamique. Une loi sur les produits laitiers a été adoptée et une stratégie de développement du secteur de l’élevage est en cours de mise en œuvre. Des formations à destination des éleveurs nomades sont prévues pour améliorer la qualité du lait collecté.