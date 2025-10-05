Somalie : attaque sur une prison près du palais présidentiel

Des explosions et des tirs nourris ont éclaté samedi près du palais présidentiel somalien après une attaque visant une grande prison.

Cela s'est produit quelques heures seulement après que le gouvernement fédéral ait levé les barrages routiers qui étaient en place depuis des années dans la capitale.

Les habitants du quartier central de Bondhere, à Mogadiscio, ont déclaré avoir entendu des explosions et des coups de feu, et avoir vu de la fumée s'élever de la prison, qui sert également de quartier général à l'unité régionale de renseignement.

Un habitant, Hibo Mohamed, a déclaré par téléphone à l'Associated Press : « Nous avons vraiment peur. La ville était calme depuis des mois, mais maintenant, tout le monde est à nouveau inquiet. »

Le groupe militant al-Shabab, lié à Al-Qaïda et basé en Somalie, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir libéré des prisonniers.

Les médias d'État somaliens ont rapporté que les militants avaient utilisé un véhicule camouflé pour ressembler à ceux des forces de sécurité de l'unité de renseignement, et que les soldats avaient repoussé l'attaque et tué plusieurs militants.

L'attaque visait la prison de Godka Jilacow, qui avait déjà été attaquée en 2014, après que des militants d'Al-Shabab aient fait exploser une voiture piégée à l'entrée avant de prendre d'assaut le complexe dans le but de libérer des détenus. Les forces somaliennes ont repoussé les assaillants, mais au moins une douzaine de personnes ont été tuées.

L'attaque de samedi est survenue quelques heures seulement après que le gouvernement fédéral ait levé plusieurs barrages routiers installés de longue date à Mogadiscio. Ces barrières étaient en place depuis des années afin de protéger les sites gouvernementaux critiques, mais de nombreux habitants estimaient qu'elles entravaient la circulation et le commerce.

Les forces de sécurité ont rapidement bouclé les routes menant au lieu de l'accident, tandis que les ambulances se sont précipitées sur les lieux. Le nombre de victimes n'a pas encore été déterminé.

Le gouvernement n'a pas encore commenté cette dernière attaque, et les appels téléphoniques et messages adressés aux responsables sont restés sans réponse.

Mogadiscio avait connu une relative accalmie ces derniers mois, les forces gouvernementales, soutenues par les milices locales et les troupes de l'Union africaine, ayant repoussé les combattants d'Al-Shabab hors de plusieurs zones du centre et du sud de la Somalie.