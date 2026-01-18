Le président somalien se rend à Las Anod, ville revendiquée par le Somaliland

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s’est rendu vendredi à Las Anod, capitale administrative de la région de Sool, ville revendiquée par la région sécessionniste du Somaliland. Il s’agit de la première visite d’un président somalien en exercice dans cette ville depuis plus de quarante ans.

Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues dans la Corne de l’Afrique, après la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël, une décision vivement contestée par Mogadiscio.

Le président Mohamud assistait à l’investiture du président du nouvel État du Nord-Est, créé en août dernier et devenu le sixième État fédéré de la Somalie.

La Somalie est une fédération composée d’États semi-autonomes, dont certains entretiennent des relations complexes avec le gouvernement central. L’État du Nord-Est regroupe les régions de Sool, Sanaag et Cayn, territoires également revendiqués par le Somaliland.

Le Somaliland contrôlait Las Anod depuis 2007, mais a été contraint de se retirer en 2023, après des affrontements violents opposant les forces de sécurité du Somaliland aux milices locales du mouvement SSC‑Khatumo, un groupe armé local qui s’est soulevé contre l’administration de Hargeisa dans le but de rejoindre la fédération somalienne.

Selon la présidence somalienne, la visite de Hassan Sheikh Mohamud témoigne de « la volonté du gouvernement fédéral de renforcer l’unité nationale et d’assurer l’intégrité territoriale de la Somalie ».

Le Somaliland a réagi rapidement : « Las Anod fait partie du Somaliland. Nous restons attachés à la résolution de nos différends par le dialogue et des moyens pacifiques », a déclaré Khadar Hussein Abdi, ministre de la Présidence du Somaliland. Il a ajouté : « Hassan Sheikh Mohamud doit régler d’abord les questions internes de son pays… La reconnaissance du Somaliland est aujourd’hui une réalité et nul ne peut la remettre en cause. »