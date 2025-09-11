Soudan du Sud : Riek Machar inculpé pour  "meurtre" et "crimes contre l’humanité"

Au Soudan du Sud, me vice président Riek Machar est inculpé pour "meurtre", "terrorisme", "trahison" et "crimes contre l’humanité".

Dans un communiqué publié ce jeudi 11 septembre, le ministère de la Justice indique qu’il est incriminé pour avoir coordonné en mars dernier, avec sept coaccusés, une attaque contre une base militaire dans le nord du pays qui a fait plus de 250 morts parmi les soldats. Un major général sud-soudanais et un pilote de l’ONU ont également été tués.

Après plusieurs semaines tendues dans le pays en mars, marquées par des frappes dans le nord-est et des tirs d'artillerie près de la capitale, Riek Machar a été arrêté et placé en résidence surveillée.

Les affrontements qui ont eu lieu entre les forces du président Salva Kiir et celles de son rival, Riek Machar, ont fait craindre le retour à la guerre civile, sept ans après le précédent conflit entre les deux groupes d’opposition, qui avait fait près de 400 000 morts entre 2013 et 2018.