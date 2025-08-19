Bienvenue sur Africanews

Pakistan : près de 400 morts causés par la mousson

Les conducteurs poussent leurs véhicules sur une route inondée après de fortes pluies à Karachi, au Pakistan, le mardi 19 août 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Pakistan

Un épisode de pluies torrentielles frappe actuellement le Pakistan, provoquant un lourd bilan humain.

Depuis le début de la mousson fin juin, plus de 700 personnes ont perdu la vie, et des centaines d’autres ont été blessées. Rien que ces derniers jours, près de 400 morts sont à déplorer, principalement dans la province de Khyber-Pakhtunkhwa, au nord du pays. Mais la situation s’aggrave : les régions du Baloutchistan et du Sindh, dans le sud côtier, sont désormais touchées à leur tour. Les autorités préviennent les fortes pluies vont se poursuivre au moins jusqu’à samedi.

Sur place, les habitants tentent de dégager les décombres à mains nues, à la recherche de survivants. Chaque saison, le pays est confronté à des catastrophes naturelles de plus en plus violentes : inondations massives, crues de lacs glaciaires, sécheresses inédites. Le Pakistan, l’un des pays les plus exposés aux effets du changement climatique, fait aujourd’hui face à une nouvelle tragédie.

