L'Iran et le Pakistan appellent à une meilleure gestion des conflits

Le président iranien Masoud Pezeshkian était au Pakistan ce weekend du 2 au 3 août, pour sa première visite officielle depuis son entrée en fonction.

Pezeshkian et son homologue pakistanais Asif Ali Zardari ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays, dans les domaines du commerce, de l’énergie et de la sécurité régionale.

Ils ont conjointement appelé les instances internationales à une meilleure gestion des conflits.

« Ces agressions ont une fois de plus mis en évidence la nécessité de parvenir à un consensus régional et mondial contre les actions illégales du régime sioniste. Les deux pays, l’Iran et le Pakistan, demandent aux instances internationales, en particulier au Conseil de sécurité des Nations unies, d’éviter les deux poids deux mesures et de jouer un rôle plus actif dans la prévention des agressions contre les territoires et la souveraineté des pays membres, ainsi que dans la limitation de la propagation du conflit et des atteintes à la souveraineté nationale, sans oublier les tueries de civils », a déclaré le président iranien Masoud Pezeshkian, lors de la conférence de presse avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Les pays voisins, constamment en désaccord sur l'instabilité le long de leur frontière commune, ont eu quelques échanges de missiles l'année dernière.

À l'issue de cette 5e rencontre officielle des chefs d’État en un an, 12 accords ont été signés.