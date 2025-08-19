L'ONU condamne l'attaque qui a fait 52 morts dans l'Est de la RDC

La Mission des Nations Unies pour la RDC a fermement condamné l'attaque qui a tué au moins 52 civils à Beni et Lubero dans l'Est du pays.

Les violences ont été attribuées aux Forces démocratiques alliées et la MONUSCO a renforcé son soutien aux autorités congolaises pour la protection des civils.

Les ADF ont prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. Le groupe armé est à l'origine d'une nouvelle vague de violences meurtrières depuis juillet.

Le chercheur Nicaise Kibel Bel a indiqué aux médias surplace que, « les ADF ont une intelligence prévisionnelle, notamment dans le contrôle des renseignements » qui leur permet de surprendre les forces armées congolaises.

Ce regain de violence intervient alors qu'un conflit distinct entre l'armée de la RDC et le groupe M23 continue de couver dans la même région du nord kivu, en dépit d'une série de traités de paix signés ces derniers mois.

Le gouvernement et le M23 avaient convenu de signer un accord de paix permanent avant le 18 août, mais aucun accord n'a été annoncé lundi.