RDC : au moins 43 morts dans une attaque des ADF

Des rebelles affiliés au groupe État islamique ont tué au moins 43 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré jeudi des responsables.

Des combattants des Forces démocratiques alliées (ADF) ont tué ces civils mercredi soir dans le village de Bafwakoa. Ce groupe islamiste ougandais opère des deux côtés de la frontière poreuse. "Ils ont incendié des maisons dans le village", a déclaré par téléphone Samuel Banapia, un membre de la société civile de la région.

L'armée congolaise a indiqué dans un communiqué que 43 personnes avaient été tuées, tandis que les autorités locales ont fait état d'au moins 56 morts, de plusieurs disparus et d'au moins deux personnes prises en otage.

L'armée congolaise peine à contenir l'ADF alors qu'elle combat plusieurs autres groupes rebelles dans l'est du pays. Le plus important d'entre eux est le M23, soutenu par le Rwanda, qui s'est emparé l'année dernière de grandes villes de l'est.

"L'ADF évite tout affrontement direct avec l'armée et l'ensemble de ses partenaires. C'est pourquoi elle s'en prend à la population d'une manière qui sape les efforts de paix et constitue des actes de vengeance contre la population, et donc des représailles contre notre peuple", a déclaré par téléphone le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise dans l'est du pays.

Le nombre de combattants de l’ADF en RDC n’est pas connu avec précision, mais leur présence dans la région est importante et ils attaquent régulièrement des civils. Le groupe a vu le jour à la fin des années 1990 en Ouganda et s’est affilié à l’État islamique en 2019. Les musulmans représentent environ 10 % de la population congolaise, la plupart d’entre eux vivant dans l’est du pays.

Ces dernières années, les attaques de l’ADF se sont intensifiées près de la frontière avec l’Ouganda et se sont étendues vers Goma, la principale ville de l’est de la RDC, ainsi que vers la province voisine d’Ituri. L’année dernière, l’ADF a tué 66 personnes et en a enlevé plusieurs autres dans une zone voisine.