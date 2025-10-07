RDC : les collaborateurs des rebelles ADF condamnés par le tribunal militaire

Le tribunal militaire de garnison de Beni a rendu un verdict retentissant ce lundi soir, clôturant deux semaines d'audiences intenses et marquant un moment clé dans la lutte contre le terrorisme dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Vingt-trois individus ont été reconnus coupables de participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, financement et actes de terrorisme, et ont écopé de peines allant de cinq à vingt ans de servitude pénale principale. Une décision qui, si elle est saluée par la société civile, ouvre également la voie à des recours en appel.

Le Lieutenant-colonel NYEMBO, Président du tribunal militaire de garnison de Beni, a prononcé des jugements d'une fermeté exemplaire. "Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire," a-t-il déclaré, "condamne à la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale. Condamne le prévenu Mumbere à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme et à 20 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel. Faisant l'application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte." Ces paroles soulignent la gravité des accusations et la détermination de la justice militaire à envoyer un message clair.

Ces condamnations visent des individus dont l'implication dans les activités des Forces Démocratiques Alliées (ADF), un groupe armé affilié à l'État islamique, a été établie. Qu'il s'agisse de participation directe aux attaques ou de soutien logistique et financier, le tribunal a tracé une ligne claire entre l'innocence et la culpabilité. Les territoires de Beni, Lubero et l'Ituri, souvent cibles de la violence des ADF, attendent de ces jugements un souffle d'espoir et un renforcement de la sécurité.

Cependant, le processus judiciaire est loin d'être terminé. Maître PALUKU, avocat de la défense des prévenus, a d'ores et déjà annoncé l'intention de ses clients de faire appel. "Là où nous allons trouver que ça ne va pas, nous allons aller en appel," a-t-il affirmé, rappelant que "la loi prévoit le double degré de juridiction. C'est dans notre droit. Lorsque l'un de nos clients, nous n'avons pas satisfait tel que nous nous imaginons, nous allons saisir la juridiction supérieure pour continuer la procédure." Cette démarche, légitime, garantit le respect des droits des accusés et permettra un examen approfondi des décisions rendues.

La peine la plus lourde, vingt ans de servitude pénale principale pour financement et actes de terrorisme, a été infligée à Judison Kasereka Katrisa. Une sentence qui résonne particulièrement fort auprès de la population locale, lassée par des années d'insécurité. Pépin Kavitha, président de la société civile de Beni, a exprimé la satisfaction de sa communauté. "Nous saluons cette condamnation," a-t-il déclaré, mais il a également ajouté un appel pressant : "nous voulons que toutes les personnes qui ont été arrêtées soient ramenées à Beni pour y être jugées. Cela servira d'exemple à d'autres ici à Beni." Cet appel souligne le besoin crucial de justice de proximité et d'un sentiment d'exemplarité pour dissuader d'autres actes de violence.

Ce jugement intervient dans un climat de violence persistante et d'une escalade des attaques des ADF. Début septembre, la région a été secouée par un nouveau drame lorsque les rebelles ont massacré une centaine de personnes lors d'une attaque à Ntoyo, dans le Nord-Kivu, ciblant des habitants réunis pour un enterrement. Un événement tragique qui rappelle la brutalité incessante des ADF et l'urgence d'une réponse judiciaire et sécuritaire robuste. Les provinces de l'Est de la RDC, l'Ituri et le Nord-Kivu, sont devenues le théâtre d'une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, où les populations vivent sous la menace constante de la violence.

Le verdict du tribunal militaire de Beni, par sa sévérité et sa portée, constitue une étape importante dans la longue et difficile bataille pour la paix et la justice dans cette région martyrisée. Reste à voir si ces condamnations, au-delà de leur aspect punitif, pourront réellement contribuer à freiner l'expansion des groupes armés et à restaurer la sécurité et la sérénité tant attendues par les populations locales.