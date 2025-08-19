Bienvenue sur Africanews

Les Américains boivent de moins en moins d'alcool selon un sondage

Une affiche dans un magasin d'alcool local de la Société des alcools du Québec au Québec à Montréal, le lundi 3 février 2025.   -  
AP
By Rédaction Africanews

Alcool

L'alcool quitte les habitudes de vie de certains Américains, c'est ce que révèle un sondage publié cette semaine par l'institut Gallup.

Les Américains n’ont jamais été aussi peu à boire qu’en 2024. Et pour la première fois, ils sont une majorité à considérer l’alcool comme mauvais pour la santé. 53 % d'Américains interrogés déclarent qu'une consommation même modérée d'alcool est mauvaise pour leur santé, contre 28 % en 2015. Les inquiétudes concernant les effets sur la santé augmentent, moins d'Américains déclarent boire.

Selon les données de Gallup, même ceux qui consomment de l'alcool en boivent moins. Les autorités travaillent à mettre à jour les nouvelles directives alimentaires, y compris celles concernant l'alcool. Avant le Covid-19, la consommation d'alcool aux États-Unis était en forte augmentation.

54 % des Américains interrogés disaient boire de l’alcool que ce soit occasionnellement ou régulièrement. C’était 58 % en 1939 et au moins 60 % entre 1997 et 2023, souligne l’institut de sondage.

Ce changement de perception survient alors que la sensibilisation aux risques liés à la consommation d’alcool, même faible, s’est intensifiée, note l’institut.

