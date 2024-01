Arabie saoudite : une première boutique d'alcool depuis plus de 70 ans

Une boutique d'alcool a ouvert en Arabie saoudite pour la première fois en plus de 70 ans, a rapporté mercredi un diplomate, une nouvelle étape de libéralisation sociale dans ce royaume autrefois ultraconservateur qui abrite les sites les plus sacrés de l'islam.

Bien que réservé aux diplomates non musulmans, ce magasin de Riyad ouvre alors que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman vise à faire du royaume une destination touristique et commerciale dans le cadre de plans ambitieux visant à sevrer lentement son économie du pétrole brut.

Cependant, des défis subsistent tant au niveau de la réputation internationale du prince après l'assassinat en 2018 du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi qu'au niveau interne avec les mœurs islamiques conservatrices qui ont régi ses étendues sablonneuses pendant des décennies.

Le magasin se trouve à côté d'un supermarché dans le quartier diplomatique de Riyad, a déclaré le diplomate, qui s'y est rendu mercredi, le décrivant comme similaire à une boutique hors taxes haut de gamme dans un grand aéroport international.

Le magasin propose des alcools, du vin et seulement deux types de bière pour l'instant, a indiqué le diplomate. Les employés du magasin ont demandé aux clients leurs identifications diplomatiques et leur ont demandé de placer leurs téléphones portables dans des pochettes à l'intérieur. Une application pour téléphone portable permet d'effectuer des achats selon un système d'attribution, a indiqué le diplomate.

Les autorités saoudiennes n'ont pas répondu à une demande de commentaire concernant le magasin.

Toutefois, l'ouverture du magasin coïncide avec un article publié par le journal de langue anglaise Arab News, qui appartient au Saudi Research and Media Group, proche de l'État, sur les nouvelles règles régissant la vente d'alcool aux diplomates dans le royaume.

Le journal décrit ces règles comme étant destinées à "freiner l'importation incontrôlée de ces produits spéciaux et de ces liqueurs dans les expéditions diplomatiques". Ces règles sont entrées en vigueur lundi, selon le journal.

Depuis des années, les diplomates peuvent importer des boissons alcoolisées dans le royaume par l'intermédiaire d'un service spécialisé, pour les consommer dans les locaux diplomatiques.

Ceux qui n'y avaient pas accès par le passé achetaient de l'alcool à des trafiquants d'alcool ou brassaient leur propre alcool chez eux. Toutefois, le département d'État américain prévient que les personnes arrêtées et condamnées pour avoir consommé de l'alcool risquent "de longues peines de prison, de lourdes amendes, des flagellations publiques et la déportation".

La consommation d'alcool est considérée comme haram, c'est-à-dire interdite, dans l'islam. L'Arabie saoudite reste l'une des rares nations au monde à interdire l'alcool, avec son voisin le Koweït et Sharjah dans les Émirats arabes unis.

L'Arabie saoudite interdit l'alcool depuis le début des années 1950. Le roi Abdulaziz, fondateur de l'Arabie saoudite, en a interdit la vente à la suite d'un incident survenu en 1951 au cours duquel l'un de ses fils, le prince Mishari, s'est enivré et a tué le vice-consul britannique Cyril Ousman à Djeddah à l'aide d'un fusil de chasse.

À la suite de la révolution islamique iranienne de 1979 et d'une attaque militante contre la Grande Mosquée de La Mecque, les dirigeants saoudiens ont rapidement adopté le wahhabisme, une doctrine islamique ultraconservatrice née dans le royaume. Une stricte séparation des sexes, une interdiction de conduire pour les femmes et d'autres mesures ont été mises en place.

Sous la direction du prince Mohammed et de son père, le roi Salman, le royaume a ouvert des salles de cinéma, autorisé les femmes à conduire et accueilli de grands festivals de musique. Mais le discours politique et la dissidence restent strictement criminalisés, potentiellement sous peine de mort.

Alors que l'Arabie saoudite se prépare à un projet de ville futuriste de 500 milliards de dollars appelé Neom, des informations ont circulé selon lesquelles de l'alcool pourrait être servi dans une station balnéaire.

Toutefois, les sensibilités demeurent. Après qu'un fonctionnaire a laissé entendre que "l'alcool n'était pas exclu" à Neom en 2022, quelques jours plus tard, il ne travaillait plus sur le projet.