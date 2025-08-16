Ghana : funérailles nationales pour les victimes du crash d'hélicoptère

Le Ghana a rendu un dernier hommage vendredi aux victimes du crash d'un hélicoptère survenu le 6 août. La cérémonie s'est déroulée devant le chef de l'Etat ghanéen John Dramani Mahama.

L’accident avait coûté la vie à huit personnes dont deux membres du gouvernement. Le pays leur a rendu un ultime hommage solennel vendredi. L’événement avait un caractère triste, la séparation. Face à la situation, le président ghanéen a exhorté la population à faire preuve de compassion à l'égard des familles éplorées.

"Je voudrais aujourd'hui annoncer les décisions du gouvernement visant à honorer le service de ces personnes et à assurer l'avenir de ceux qu'elles ont laissés derrière elles. Je sollicite humblement l'esprit de compassion qui caractérise notre nation pour ces familles endeuillées", a déclaré John Dramani Mahama, président du Ghana.

Alors que l’épave de l’hélicoptère a été retrouvée dans la région d’Ashanti, les causes du crash n’ont toujours pas été élucidées. L’enquête serait toujours en cours selon l’armée.