Ghana : Mahama rend hommage aux victimes du crash d'hélicoptère

Le président ghanéen John Dramani Mahama s'adresse à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au siège de l'ONU, le 30 septembre 2015   -  
By Africanews

Ghana

Le Ghana est plongé dans le deuil après le crash d'un hélicoptère militaire le 6 août, qui a coûté la vie à huit personnes, dont les ministres de la Défense et de l’Environnement.

Le président John Dramani Mahama s'est exprimé le 7 août pour la première fois depuis la tragédie, indiquant que la boîte noire a été récupérée et que l'enquête est en cours.

Des cérémonies de commémoration se déroulent à Accra jusqu'au 9 août pour honorer les victimes.

L’enquête menée par l'armée se poursuit afin de déterminer les causes de l'accident, alors que le pays rend hommage aux vies perdues avec respect et dignité.

