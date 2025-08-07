Bienvenue sur Africanews

Crash d'hélicoptère : le Ghana pleure ses 8 disparus, dont 2 ministres

Ghana, 7 juillet 2025   -  
By Rédaction Africanews

Ghana

Une atmosphère de recueillement à la base aérienne d'Accra mercredi soir, où une délégation gouvernementale, conduite par le chef d’état-major Julius Debrah, est venue accueillir les dépouilles des huit victimes de l’accident d’hélicoptère militaire survenu à Adansi, dans la région d’Ashanti.

L’hélicoptère de l’armée de l’air ghanéenne a atterri à 21h30 précises. Les cercueils ont été réceptionnés en présence de hauts responsables de l’État, de l’armée, et de cadres du parti au pouvoir.

Parmi eux : le secrétaire général du Congrès national démocratique, Fifi Fiavi Kwetey, le ministre de la Communication Felix Kwakye Ofosu, le ministre de l’Éducation Haruna Iddrisu, ainsi que Joyce Bawa Mogtari, collaboratrice du président. Par ailleurs, les obsèques du député de Tamale Central et ministre de l’Environnement, Ibrahim Murtala Mohammed, ont été reportées. La famille a été informée par le gouvernement, mais les raisons de ce report et la nouvelle date restent inconnues pour l’instant.

Une brève cérémonie militaire a eu lieu à l’arrivée. Des prières ont été dites pour les défunts, et les honneurs militaires leur ont été rendus. Les corps ont ensuite été transférés à la morgue. Le Ghana a déclaré trois jours de deuil national en l'honneur des victimes

