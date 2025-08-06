Ghana : 2 ministres parmi les 8 victimes d'un crash d'hélicoptère

Le gouvernement ghanéen a annoncé qu'un accident d'hélicoptère avait fait huit morts, dont les ministres de la Défense et de l'Environnement de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

L'armée a indiqué que l'hélicoptère avait décollé mercredi matin de la capitale, Accra, à destination d'Obuasi, dans la région d'Ashanti, mais qu'il avait disparu des radars. La cause de l'accident n'était pas immédiatement connue.

À bord se trouvaient également le vice-président du parti au pouvoir, le Congrès national démocratique, et un haut conseiller à la sécurité nationale.

Le gouvernement ghanéen a qualifié cet accident de « tragédie nationale ».

"J'ai le désagréable devoir d'annoncer la tragédie nationale qui s'est abattue sur notre kontri ce matin. Le gouvernement a le regret d'annoncer la mort des personnes suivantes en raison de l'accident :

Dr Edward Omane Boamah (ministre de la défense)

Dr Ibrahim Murtala Mohammed (ministre de l'environnement, de la science et de la technologie)

Dr Muniru Mohammed Limuna (coordinateur adjoint de la sécurité nationale par intérim)

Dr Samuel Sarpong (vice-président du NDC)

Samuel Aboagye (ancien candidat parlementaire)

Squadron Leader Peter Bafemi Anala

Flying Officer Twum Ampadu

Sergeant Ernest Addo Mensah

"Le gouvernement présente ses condoléances à la famille de ce pipo qui n'est pas mort au service du pays".

"Tous les drapeaux seront mis en berne jusqu'à nouvel ordre", a annoncé le chef d'état-major.

L'hélicoptère Z9 de la GAF qui s'est rendu dans la région d'Ashante a disparu des radars, confirment les forces armées ghanéennes.

Dans un communiqué, les forces armées déclarent que "l'hélicoptère Z9 de la GAF qui a décollé mercredi matin à 9 h 12 d'Accra pour se rendre à Obuasi a actuellement disparu des radars".

"Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour établir le contact avec l'hélicoptère à ce moment-là.

Dans sa déclaration, le capitaine Veronica Adzo Arhin, qui est le porte-parole des forces armées ghanéennes, a déclaré que "trois membres d'équipage et cinq passagers se trouvaient à bord de l'hélicoptère au moment où il quittait Accra".

À Obuasi, dans la région d'Ashanti, des témoins oculaires affirment qu'un hélicoptère s'est écrasé dans le district d'Adansi Amrofuom, mercredi matin. Ces personne affirment que l'appareil n'est plus reconnaissable.