Algérie : 18 morts dans un accident de bus près d'Alger

En Algérie, au moins 18 personnes ont été tuées et 24 autres blessées vendredi dans un accident de circulation. Selon le bilan de l’agence algérienne de la protection civile.

Leur bus a dévié d’un pont avant de plonger dans la rivière, dans l’est de la capitale algérienne. Pour tenter de porter secours aux passagers de l’autobus, ambulances et plongeurs ont été mis à contribution. Les circonstances de l’accident n’ont pas été communiquées. Alors que selon des témoins, le chauffeur aurait invoqué un dysfonctionnement mécanique.

La presse locale affirmant qu’une enquête approfondie était en cours. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété ‘’un deuil national d’un jour à compter de vendredi soir’’.