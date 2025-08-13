Des soldats britanniques accusés de trafic sexuel au Kenya

L'armée britannique s'est engagée à lutter contre les abus sexuels après qu'une enquête a révélé que certains de ses soldats avaient recours à des prostituées sur un site d'entraînement au Kenya.

Une enquête a révélé que les soldats britanniques d'une base au Kenya continuent de payer pour des services sexuels malgré une interdiction visant à éradiquer l'exploitation sexuelle au sein de l'armée.

L'armée britannique a commandé une enquête l'année dernière à la suite d'allégations selon lesquelles certains de ses soldats stationnés sur un site d'entraînement près de la ville de Nanyuki, dans le centre du Kenya, avaient recours à des prostituées, ainsi que d'allégations d'abus graves, y compris des viols.

En 2022, le ministère britannique de la défense a annoncé qu'il interdisait "toute activité sexuelle impliquant un abus de pouvoir, y compris l'achat de services sexuels à l'étranger".

Toutefois, le rapport publié cette semaine a révélé que les soldats de l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya (BATUK) continuaient à avoir des relations sexuelles transactionnelles à un "niveau faible à modéré".

Le chef d'état-major général du Royaume-Uni, Roly Walker, qui a commandé l'enquête, a déclaré qu'il n'y avait "absolument aucune place pour l'exploitation et les abus sexuels au sein de l'armée britannique".

"Les résultats de l'enquête que j'ai commandée concluent que le sexe transactionnel est toujours pratiqué au Kenya à un niveau faible à modéré. Cela ne devrait pas exister du tout", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'armée met en œuvre de nouvelles mesures pour mettre fin à l'exploitation et aux abus sexuels, notamment en facilitant le renvoi des soldats qui ont des relations sexuelles transactionnelles et en introduisant un nouveau programme de formation obligatoire sur la question, a déclaré M. Walker.

L'armée britannique peut-elle se rétablir à temps pour faire face à une crise de sécurité européenne ?

Un accord de coopération en matière de défense entre le Royaume-Uni et le Kenya permet à des milliers de soldats britanniques de s'entraîner chaque année dans ce pays d'Afrique de l'Est.

L'enquête de l'armée britannique s'est concentrée sur une période allant d'octobre 2022 à mars de cette année, au cours de laquelle quelque 7 666 membres de son personnel ont servi au Kenya.

Il y a eu 35 cas où des relations sexuelles transactionnelles ont été suspectées d'avoir eu lieu.

Parmi ces cas, 26 se sont produits avant qu'une formation sur l'interdiction du recours aux travailleurs du sexe ne soit dispensée dans l'ensemble de l'armée britannique en novembre 2022. Neuf cas ont été signalés depuis.

En juin, un soldat britannique stationné au BATUK a été renvoyé au Royaume-Uni après avoir été accusé d'avoir violé une femme près du site, selon les médias. Un porte-parole du ministère de la défense a confirmé à l'époque qu'un "militaire" avait été arrêté au Kenya et faisait l'objet d'une enquête, mais n'a pas fourni d'autres détails.

La manière dont les forces britanniques traitent les habitants de Nanyuki suscite depuis longtemps des inquiétudes.

L'affaire la plus médiatisée concerne le meurtre d'Agnes Wanjiru, 21 ans, en 2012. Elle a été vue pour la dernière fois vivante quittant un bar avec des troupes britanniques près de leur camp d'entraînement, et son corps a été retrouvé plus tard dans une fosse septique.

Une enquête menée en 2019 a conclu que Wanjiru avait été assassinée par des soldats britanniques, mais aucun suspect n'a été inculpé. En avril de cette année, la police kenyane a déclaré qu'un dossier avait été transmis au directeur des poursuites publiques du pays en vue d'une décision d'inculpation.

Cela a coïncidé avec une visite dans le pays du ministre britannique de la défense, John Healey, qui a rencontré la famille de Wanjiru et a discuté de l'affaire avec le président kenyan, William Ruto.

En 2021, le chef de l'armée britannique de l'époque, le général Mark Carleton-Smith, s'est déclaré "consterné" par les allégations concernant le meurtre de Wanjiru.