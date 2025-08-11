Kenya : un avatar traduit la parole en langue des signes

Au Kenya, la technologie se met au service de la communication. Une application, nommée Terp 360, traduit des textes et des paroles en langue des signes.

Cette initiative de la start-up Signvrse veut réduire la barrière de la langue entre les entendants et les sourds grâce à un avatar. Ainsi, Terp 360 traduit des textes et des parole en langue des signes kényane par l'intermédiaire d'avatars.

À terme, l'entreprise espère que la solution pourra être utilisée dans des contextes professionnels et personnels par le biais d'un abonnement : "Signvrse est une technologie d'assistance, une entreprise sociale, dont la mission est de franchir les barrières de la communication pour la communauté sourde. Et comment nous y parvenons ? Nous avons mis en place la première plateforme de traduction d'IA d'Afrique, appelée "Terp-360". Nous aimons l'appeler Google Translate pour la langue des signes. Elle interprète le texte et la parole et produit des avatars naturels très fluides, c'est-à-dire un humain numérique qui signe de la même manière qu'un être humain," explique Elly Savatia, fondateur de Signvrse

La combinaison des mouvements du corps, de la rotation et de l'articulation des mains et des expressions faciales permet à l'application de capturer avec précision la nature linguistique et vibrante de la langue des signes.

Fondée en 2023 et lauréate du prix présidentiel de l'innovation du Kenya, l'application Terp 360 ne traduit pour l'heure que l'anglais en langue des signes. Avec ses 2 000 utilisateurs, les concepteurs espèrent lancer l'application mobile en décembre 2025.

Pour Leakey Nyabaro, membre de la communauté des sourds et fondateur et directeur du Galaxy Sign Language Training Centre au Kenya, l'application ne peut actuellement pas servir pleinement la communauté : "Nous constatons qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas parfait, mais d'une certaine manière, je trouve que c'est plus efficace quand il s'agit d'une traduction du signe à la voix. Nous constatons que la voix est prononcée correctement, ce qui profite davantage à la communauté des entendants qu'à celle des sourds", explique-t-il.

Elly Savatia est toutefois convaincu que sa solution pourra être mise à l'échelle et remplir sa mission en plaçant la communauté des sourds au premier plan.