Le Japon commémore les 80 ans de la bombe atomique sur Nagasaki

Nagasaki commémore l'attaque atomique des États-Unis sur cette ville du sud du Japon il y a 80 ans et les survivants s'efforcent de faire de leur ville le dernier endroit au monde touché par la bombe.

La bombe atomique larguée par les États-Unis sur Nagasaki le 9 août 1945 a tué quelque 70 000 personnes, trois jours après le bombardement d'Hiroshima qui en avait tué 140 000. Le Japon s'est rendu le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d'un demi-siècle d'agression à travers l'Asie.

Environ 2 600 personnes, dont des représentants de plus de 90 pays, ont assisté samedi à un événement commémoratif au parc de la paix de Nagasaki, où le Premier ministre Shigeru Ishiba a pris la parole. À 11 h 02, heure exacte à laquelle la bombe au plutonium a explosé au-dessus de Nagasaki, les participants ont observé un moment de silence tandis qu'une cloche sonnait.

"La crise existentielle de l'humanité est devenue imminente pour chacun d'entre nous vivant sur Terre", a déclaré Suzuki. "Afin de faire de Nagasaki le dernier site de bombardement atomique, aujourd'hui et pour toujours, nous irons de pair avec les citoyens du monde entier et consacrerons tous nos efforts à l'abolition des armes nucléaires et à la réalisation d'une paix mondiale éternelle.

Les survivants et leurs familles se sont rassemblés samedi sous la pluie au Parc de la Paix et au Parc de l'Hypocentre, situé sous le lieu exact de l'explosion de la bombe, quelques heures avant la cérémonie officielle. D'autres ont prié dans des églises de Nagasaki, où des catholiques se sont convertis à la clandestinité pendant les siècles de persécution violente de l'ère féodale au Japon.

Les cloches jumelles de la cathédrale d'Urakami, qui a été détruite lors du bombardement, sonneront à nouveau ensemble après que l'une des cloches qui avait disparu à la suite de l'attaque a été restaurée par des bénévoles.

Malgré la douleur des blessures, la discrimination et les maladies dues aux radiations, les survivants se sont publiquement engagés à atteindre l'objectif commun d'abolir les armes nucléaires. Mais ils s'inquiètent de voir le monde évoluer dans la direction opposée.

Les survivants âgés et leurs sympathisants à Nagasaki placent désormais leur espoir de parvenir à l'abolition des armes nucléaires entre les mains des plus jeunes, en leur disant que l'attaque n'est pas une histoire lointaine, mais une question qui reste d'actualité pour leur avenir.

Le nombre de survivants est tombé à 99 130, soit environ un quart du nombre initial, et leur âge moyen dépasse 86 ans. Les survivants s'inquiètent de l'effacement des souvenirs, car les plus jeunes d'entre eux étaient trop jeunes pour se souvenir clairement de l'attaque.

"Nous devons conserver les archives des dommages causés par les bombardements atomiques, des survivants et de l'histoire de leur vie", a déclaré Yokoyama, dont les deux sœurs sont décédées après avoir souffert de maladies liées aux radiations.

Son organisation a commencé à numériser les récits des survivants pour les diffuser sur YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux avec l'aide d'une nouvelle génération.

"Il y a des jeunes qui commencent à agir", a déclaré M. Yokoyama à l'Associated Press vendredi. "Je pense donc qu'il n'y a pas lieu de déprimer pour l'instant.

Nagasaki a accueilli vendredi un "forum de la paix" au cours duquel des survivants ont raconté leur histoire à plus de 300 jeunes venus de tout le pays. Seiichiro Mise, un survivant âgé de 90 ans, a déclaré qu'il remettait des graines de "fleurs de paix" à la jeune génération dans l'espoir de les voir fleurir.

Dans le discours d'Ishiba, le Premier ministre a réitéré la poursuite par le Japon d'un monde dénucléarisé et s'est engagé à promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays dotés d'armes nucléaires et les États non nucléaires lors de la conférence d'examen de la non-prolifération des armes nucléaires prévue en avril et mai 2026 à New York.Ishiba n'a toutefois pas mentionné le traité d'interdiction des armes nucléaires.

Nagasaki a invité des représentants de tous les pays à assister à la cérémonie samedi. La Chine a notamment notifié à la ville qu'elle ne serait pas présente sans en donner la raison.

La cérémonie de l'année dernière a suscité la controverse en raison de l'absence de l'ambassadeur des États-Unis et d'autres envoyés occidentaux en réponse au refus de la ville japonaise d'inviter Israël.