Japon : la cloche de Nagasaki restaurée 80 ans après la bombe atomique

Une cathédrale de Nagasaki a béni la dernière pièce de sa restauration, près de 80 ans après avoir été détruite par la deuxième bombe atomique américaine larguée sur le Japon : une reproduction de sa cloche perdue, restaurée par un groupe d'Américains.

La nouvelle cloche a été bénie et nommée "Cloche de l'espoir de Sainte Kateri" par Peter Michiaki Nakamura, archevêque de Nagasaki, à la cathédrale d'Urakami, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée jeudi et à laquelle ont assisté plus de 100 fidèles et autres participants.

La cloche devrait être suspendue à l'intérieur de la cathédrale, remplissant le clocher vide pour la première fois, le 9 août, date anniversaire du bombardement.

La bombe américaine larguée le 9 août 1945 est tombée près de la cathédrale, tuant deux prêtres et 24 fidèles parmi les 70 000 morts de la ville. Le Japon s'est rendu, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale quelques jours plus tard.

Le bombardement de Nagasaki a détruit le bâtiment de la cathédrale et la plus petite de ses deux cloches. Le bâtiment a été restauré plus tôt, mais sans la plus petite cloche.

Le projet de restauration a été mené par James Nolan Jr, qui a été inspiré par l'histoire de la cloche perdue lorsqu'il a rencontré un fidèle catholique local lors de sa visite à Nagasaki en 2023. Nolan a donné une conférence sur le bombardement atomique de la ville méridionale et sur l'histoire des convertis catholiques qui se sont enfoncés dans la clandestinité pendant les siècles de violentes persécutions de l'ère féodale au Japon, afin de collecter des fonds pour la restauration de la cloche.

"Je la trouve magnifique, et la cloche elle-même est plus belle que je ne l'aurais jamais imaginée", a déclaré M. Nolan, qui participait à la cérémonie de bénédiction, après avoir testé la cloche. Il a ajouté qu'il espérait que la cloche "soit un symbole d'unité et qu'elle porte les fruits de l'espoir et de la paix dans un monde où il y a des divisions, des guerres et des blessures".

Professeur de sociologie au Williams College, dans le Massachusetts, M. Nolan est le petit-fils d'un médecin qui a participé au projet Manhattan - l'effort secret de construction des bombes - et qui faisait partie d'une équipe d'enquêteurs qui s'est rendue à Hiroshima et à Nagasaki peu après les bombardements.

Sur la base des documents laissés par son grand-père, M. Nolan a écrit un livre intitulé "Atomic Doctors" (Médecins atomiques), qui traite du dilemme moral des médecins qui ont participé au projet Manhattan.