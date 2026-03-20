USA-Japon: Trump blague sur Pearl Harbor et crée un moment de gêne

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a rencontré le président Donald Trump à la Maison-Blanche, jeudi 19 mars 2026, afin de réaffirmer l’alliance entre Tokyo et Washington, dans un contexte de tensions croissantes autour de la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz, perturbée par la guerre entre les États-Unis et l’Iran. Lors de leur entretien dans le Bureau ovale, Donald Trump a suscité des critiques en évoquant Pearl Harbor en réponse à des questions sur l’absence d’avertissement avant les frappes américaines contre l’Iran. Se tournant vers Sanae Takaichi, il a lancé, sur le ton de la plaisanterie, « Qui connaît mieux la surprise que le Japon ? », provoquant un silence gêné. Cette remarque souligne la pression exercée par Washington sur Tokyo, malgré une Constitution pacifiste qui limite strictement l’armée japonaise à des missions défensives. L’attaque du 7 décembre 1941, qui a fait 2 403 morts américains, avait entraîné l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le Japon accueille aujourd’hui environ 45 000 soldats américains et fait face à des demandes de soutien aux opérations liées à l’Iran, notamment un projet d’accord pétrolier en Alaska de 550 milliards de dollars. Sanae Takaichi n’a pas réagi publiquement à l’incident, et aucun communiqué de son bureau n’y fait référence. Lors d’un dîner à la Maison-Blanche le même soir, elle a toutefois adopté un ton positif envers Donald Trump, affirmant que « seul Donald peut apporter la paix mondiale ». Interrogée le lendemain par la presse japonaise, elle a éludé les questions sur Pearl Harbor, préférant se concentrer sur le détroit d’Ormuz et les contraintes constitutionnelles du Japon.