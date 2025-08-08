Méga-barrage : l'Égypte et le Soudan resserrent les rangs sur la gestion du Nil

Le Premier ministre soudanais Kamil al-Taib Idris a effectué, jeudi 7 août, sa première visite officielle à l’étranger depuis sa prise de fonctions. Direction : Le Caire.

Un déplacement hautement stratégique, placé sous le signe du rapprochement diplomatique entre deux pays liés par l’histoire, la géographie et surtout, par le fleuve Nil.

Lors d’un point presse conjoint, le chef du gouvernement égyptien Mustafa Madbouly a fermement réitéré le rejet de toute démarche unilatérale de l’Éthiopie concernant le barrage de la Renaissance. Ce projet colossal, désormais achevé, cristallise depuis des années les tensions régionales. L’Égypte craint qu’il ne compromette sa sécurité hydrique et sa souveraineté, dans un contexte de raréfaction croissante des ressources.

« Le Nil n’est pas une exception. Les règles du droit international doivent s’y appliquer, sans exception ni traitement particulier », a déclaré Mustafa Madbouly, en appelant à la concertation entre pays riverains.

Du côté de Khartoum, malgré une guerre civile dévastatrice depuis avril 2023, la diplomatie semble vouloir reprendre le dessus. Kamil al-Taib Idris a salué un climat de « consensus » entre les deux pays et l’activation prochaine de comités techniques conjoints sur les dossiers sensibles.

En toile de fond : l’impératif pour le Soudan de consolider ses alliances. Alors que plus de 10 millions de personnes ont été déplacées par le conflit et que l’Égypte accueille aujourd’hui plus de 1,5 million de réfugiés soudanais, la coopération bilatérale s’affiche comme un levier de stabilité.

Prochaine étape : la réunion des comités conjoints égypto-soudanais est prévue d’ici la fin septembre.