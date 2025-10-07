Soudan : 34 morts et des milliers de sinistrés après les crues du Nil

Les crues soudaines des fleuves Nil Bleu et Nil Blanc ont provoqué des inondations dévastatrices dans plusieurs régions du Soudan, endommageant sévèrement les infrastructures, isolant des communautés entières et provoquant un déplacement massif de population.

Dans l'État du Nil, particulièrement touché, les autorités locales font état d'au moins 34 morts et 20 blessés, tandis que plus de 1 000 habitations ont été emportées par les eaux dans les zones nord du pays.

Les habitants racontent avoir vécu une nuit d’horreur, surpris par la montée soudaine des eaux.

« Nous avons été surpris par les inondations. Nous dormions, et vers 1h30 du matin, l’eau a envahi les maisons. Impossible de la contenir. Tout le monde ici souffre », témoigne Ramadan Ali, un résident de l’État du Nil.

Le manque d’équipements et de ressources a freiné les tentatives de sauvetage et de protection des zones vulnérables. Les pluies torrentielles, toujours en cours, compliquent les déplacements et entravent l’acheminement de l’aide humanitaire, déjà mise à rude épreuve par la situation politique et économique du pays.

La catastrophe a également mis en lumière les défaillances de la planification urbaine.

« Ce désastre aurait pu être évité. Des constructions ont été autorisées dans des zones inondables », dénonce Abdul Sami Hussein, un autre habitant de la région d’Abu Hamad.

Le ministère soudanais de l’Agriculture et de l’Irrigation avait pourtant alerté sur le risque élevé d’inondation dans six États, notamment Gezira et Khartoum. Les autorités appellent désormais les populations vivant dans les zones à risque à prendre toutes les précautions nécessaires, alors que la saison des pluies se poursuit.