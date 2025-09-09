Bienvenue sur Africanews

L'Éthiopie inaugure le barrage de la Grande Renaissance

La fanfare des Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDFB) lors de l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne à Benishangul-Gumuz, Éthiopie 9/09/25   -  
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Ethiopie

L'Éthiopie a inauguré mardi le plus grand barrage d'Afrique au cours d’une cérémonie officielle organisée dans la capitale Addis Abeba. 

Conçu pour stimuler l’économie, le barrage de la Grande Renaissance permettra entre autres de mettre fin aux fréquentes pannes d'électricité. 

La construction de près de 5 milliards de dollars produira plus de 5 000 mégawatts et devrait doubler la capacité nationale de production d'électricité selon les autorités qui espèrent soutenir ainsi le développement des véhicules électriques après avoir interdit l'importation de véhicules à essence.

Le méga-barrage est situé sur un affluent du Nil dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Soudan.

Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a déclaré lors de l’inauguration que le barrage était une "grande réalisation" qui montrerait au monde ce que les Africains sont capables d'accomplir.

Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement africains étaient présents à l’événement et nombre d'entre eux ont manifesté leur intérêt pour l'importation d'électricité en provenance d'Éthiopie.

Le nouveau barrage de l'Éthiopie a toutefois suscité la controverse, l'Égypte voisine s'inquiétant de la réduction des débits d'eau en aval.

Tamim Khallaf, porte-parole du ministère égyptien des affaires étrangères, a déclaré à l'Associated Press que le barrage constituait une "menace existentielle". "Il n'y a pas eu de notification préalable, de consultations appropriées ou de consensus avec les pays en aval, ce qui constitue une grave violation du droit international", a-t-il déclaré.

