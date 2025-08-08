L'ONU alerte sur le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest

Les groupes terroristes gagnent du terrain en Afrique de l’Ouest et dans le sahel. Constat fait par l’Organisation des Nations Unies, jeudi lors d’une réunion de son Conseil de sécurité.

Pour les experts, cette évolution est due en partie par les pertes subies par l'État islamique au Moyen-Orient en raison des pressions exercées par la lutte antiterroriste.

Mais pas que, l’ONU a aussi mis en avant l’utilisation de moyens de plus en plus sophistiqués par les terroristes.

"L'activité terroriste a gagné en ampleur, en complexité et en sophistication, notamment grâce à l'utilisation de drones, à la communication alternative par Internet et à la collusion croissante avec la criminalité transnationale organisée. La sécurité maritime reste une préoccupation et nécessite une réponse coordonnée. Les jeunes sont de plus en plus des cibles privilégiées pour le recrutement par des groupes terroristes et extrémistes violents. L'insécurité croissante aggrave une situation humanitaire déjà désastreuse", a affirmé Leonardo Santos Simão, Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel

Dans la région du Sahel, le groupe Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin, lié à Al-Qaïda, a étendu sa zone d'opérations, opérant "avec une relative liberté" dans le nord du Mali et dans la majeure partie du Burkina Faso.

"Nous condamnons fermement tous les actes de terrorisme et exprimons notre vive inquiétude quant à l'utilisation de systèmes aériens sans pilote, d'aéronefs et d'engins explosifs improvisés pour prendre pour cible des civils et des infrastructures civiles. Le ciblage délibéré des enfants, l'équipement et la radicalisation des jeunes, les attaques contre les écoles et les installations de soins de santé, et les restrictions à l'accès humanitaire ont aggravé les souffrances humaines. Cette situation est encore aggravée par les tensions ethniques et communautaires, en particulier entre éleveurs et agriculteurs, et exacerbée par les effets néfastes du changement climatique, qui perpétuent les cycles de violence", a déclaré Michael Imran Kanu, Représentant permanent de la Sierra Leone auprès des Nations Unies

Alors que de millions de personnes sont en danger, "seuls 14 % des fonds destinés au Plan de réponse aux besoins humanitaires pour 2025 ont été financés selon les données de l’ONU.