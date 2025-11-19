L’ONU appelle à l'union face à la montée du terrorisme au Sahel

Le secrétaire général de l’ONU appelle à l'union avec les pays du Sahel pour faire face à la montée du terrorisme. Mardi, à Belém au Brésil, Antonio Guterres a fait l'état des lieux sur les attaques djihadistes au Mali Burkina Faso et Niger.

"Nous sommes confrontés au risque d'un effet domino désastreux dans toute la région. De nombreux pays sont ébranlés. Le terrorisme au Sahel n'est pas seulement une réalité régionale dramatique. Les liens de plus en plus étroits entre ses groupes en Afrique et au-delà en font une menace mondiale croissante". ... le Sahel représente 19 % des attaques terroristes mondiales et plus de la moitié des victimes liées au terrorisme dans le monde. Cette violence et cette instabilité engendrent des souffrances massives", a déclaré António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies.

Face à la situation régionale, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sollicite la communauté internationale pour rétablir la confiance entre les différentes parties.

"Malheureusement, la situation dans notre région est caractérisée par la méfiance et un niveau élevé de suspicion entre les parties prenantes. C'est pourquoi je voudrais appeler les membres de ce Conseil, et en fait la communauté internationale dans son ensemble, à nous aider à instaurer la confiance. Aucune somme d'argent, aucun équipement ne nous aidera à vaincre le terrorisme si nous ne collaborons pas et si nous ne créons pas de synergies", clame Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO.

En six ans, le nombre d’attaques djihadistes au Sahel est passé de 1 900 en 2019, entre le Mali et le Burkina Faso, à plus de 5 500 en 2024 et 3 800 avant le 10 octobre dernier, selon l'ONU.