Côte d’Ivoire : parade militaire pour marquer les 65 ans d’indépendance

La Côte d’Ivoire a célébré ce jeudi le 65e anniversaire de son indépendance, dans un climat marqué par les défis sécuritaires régionaux.

La ville de Bouaké, choisie pour accueillir les festivités cette année, a été le théâtre d’un important défilé militaire, reflétant la volonté des autorités de mettre les forces de défense et de sécurité au cœur de la souveraineté nationale.

Le président Alassane Ouattara, accompagné du chef d’état-major général des armées, a assisté à la parade. Ce sont plus de 4 900 membres des forces armées dont des militaires, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers qui ont défilé, soutenus par quelque 550 véhicules et engins spécialisés, sous les acclamations d’une foule dense.

Cette démonstration de force a également été marquée par la présence de détachements militaires étrangers, venus notamment des États-Unis, du Maroc et de la France, illustrant l’ancrage stratégique de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale.

« La force d'un pays se mesure certes à son développement socio-économique, mais aussi à la force de son armée. Ce défilé militaire a démontré la puissance militaire de la Côte d'Ivoire », a déclaré Amadou Coulibaly, ministre ivoirien de la Communication, saluant également la participation des partenaires internationaux.

Dans son adresse à la Nation, prononcée la veille, le chef de l’État a annoncé une grâce présidentielle pour 2 087 détenus et une remise de peine pour 6 446 autres, dans un geste de réconciliation nationale.