Sénégal : Sonko en visite de 5 jours en Turquie pour raffermir les liens

Turquie
Le Sénégal et la Turquie ont signé quatre accords dans les domaines de la défense, des médias et de l'éducation.
C'était jeudi à l'entame d'une visite de cinq jours que le Premier ministre sénégalais effectue en Turquie.
Ousmane Sonko a été personnellement invité en Turquie par le Président Erdoğan, les deux pays cherchant à améliorer leurs relations.
Au programme : la signature de plusieurs accords bilatéraux, mais aussi quelques mention des régionales et mondiales, selon un communiqué de la présidence turque.
Le chef du gouvernement du Sénégal a également par la suite, rencontré le président du parlement turc, Numan Kurtulmus.
Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle.
L'ambassade de Turquie à Dakar, créée en 1962, est l'une des premières missions diplomatiques turques sur le continent africain.
01:05
Sénégal : un nouveau plan pour renforcer les finances publiques
01:12
Le Sénégal ouvre une enquête sur les crimes commis entre 2021 et 2024
Aller à la video
Le Sénégal et le Vietnam signent de nouveaux accords sur l'agriculture
01:29
Sénégal : le FMI salue les réformes économiques après la "dette cachée"
01:35
Sénégal : la tension persiste entre le président Faye et Ousmane Sonko
11:01
RDC : les Congolais entre doute et espoir après l'Accord de Doha [Africanews Today]