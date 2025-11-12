Sénégal : bras de fer politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne cachent plus leur désaccord au sujet de qui doit diriger la coalition « Diomaye Président ». Cette alliance avait été créée pour rassembler les soutiens autour du président pour sa campagne en 2024.

Le chef d’état a annoncé mardi soir la démission d’Aïssatou Mbodj, une proche d’Ousmane Sonko jusque là à la tête de la coalition pour la remplacer par Aminata Touré, conseillère spéciale du président et coordinatrice de sa campagne électorale en 2024.

Une annonce surprenant qui vient contredire les propos tenus par Ousmane Sonko le 8 novembre dernier, qui affirmait qu’il n’y aurait aucun changement à la direction de la coalition.

En réponse de l’annonce du président Diomaye Faye, Ouslmane Sonko a convoqué une réunion de son parti le Pastel dont il est à la tête. Le bureau du parti a affirmé par communiqué que Bassirou Diomaye Faye n’a pas le pouvoir de remettre un membre d’une coalition dont il n’est pas le président de ses fonctions.