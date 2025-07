Turquie : 20 mois de prison pour le principal rival d’Erdogan

Mercredi 16 juillet, un tribunal turc a condamné le maire d'Istanbul, principal rival d’Erdogan à un an et huit mois de prison, pour insulte et menace d’un fonctionnaire.

Le maire Ekrem Imamoglu a comparu au tribunal de la prison de Silivri, à l'ouest d'Istanbul, où il est détenu depuis le 25 mars.

Une condamnation qui fait suite à sa sortie du 20 janvier où il critiquait ouvertement le procureur général d'Istanbul, Akin Gurlek,

L'accusant de cibler des personnalités de l'opposition dans le cadre d'enquêtes prétendument motivées par des considérations politiques

Lors du procès, ouvert en avril, le procureur avait requis sept ans et quatre mois d'emprisonnement et une interdiction de toute activité politique.

Si le tribunal l’a reconnu coupable d’insulte et d’intimidation envers le procureur Gurlek, il l'a néanmoins acquitté de l'accusation d’identification publique dans l'intention d'en faire une cible.

M. Imamoglu, ainsi qu'une centaine de ses proches et collaborateurs, a été arrêté le 19 mars, accusé de faits de corruption, dont il nie toute implication

Le principal rival du président Erdogan devrait faire appel de ce verdict, alors qu'il fait également appel de plusieurs condamnations et l'objet de multiples poursuites.

C'est la deuxième fois qu'Imamoglu est reconnu coupable d'outrage à fonctionnaires.

En 2022, il avait été condamné à deux ans et six mois de prison pour avoir critiqué les responsables du bureau électoral suite à la décision d'annuler les élections d'Istanbul de 2019.