Kenya : au moins 6 morts dans le crash d'un avion ambulance

Au Kenya, au moins six personnes ont trouvé la morts dans lorsqu'un avion ambulance s'est écrasé sur des habitations à Nairobi.

Selon les autorités, ce jet de taille moyenne, un Cessna Citation XLS, venait de décoller d'un petit aéroport du centre la ville à direction d'Hargeisa au Somaliland.

"Aujourd'hui, quelque chose d'inattendu s'est produit ici, nous avons entendu une explosion alors que nous étions à l'étape des taxis et quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert qu'un avion s'était écrasé. Il y avait une énorme flamme dont on ne pouvait même pas s'approcher", témoigne, Emanuel, conducteur de moto-taxi.

Plus qu'un tas de débris sur le lieu de crash, selon des témoignages rapportés par les médias, surplace, l'avion aurait pris feu en plein vol.

Dans un autre incident ailleurs dans le pays, au moins six personnes sont mortes à la suite d'une collision entre un train de marchandises et un bus de la Kenya Pipeline Company à la jonction Morendat à Naivasha.

Pour l'heure, aucun détail officiel n'a été fourni par le gouvernement kényan.