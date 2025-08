Sénégal : un nouveau plan pour renforcer les finances publiques

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a présenté vendredi 1er août 2025 au Grand Théâtre de Dakar un plan de redressement économique destiné à renforcer les finances publiques et relancer la croissance. Ce plan intervient dans un contexte d’inflation élevée, proche de 8 %, et de pression croissante sur la dette publique.

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds monétaire international (FMI), ce programme vise à mobiliser davantage les ressources internes pour réduire la dépendance aux financements extérieurs.

Parmi les mesures phares, la lutte contre la fraude fiscale à la Senelec, la compagnie nationale d’électricité, est au centre des priorités, avec des recettes additionnelles estimées à plus de 90 milliards de francs CFA.

Le Premier ministre a aussi annoncé une hausse de la taxation sur les jeux en ligne et le tabac, mesures qui pourraient rapporter plus de 100 milliards de francs CFA. Des redevances seront également instaurées dans le secteur de l’audiovisuel, notamment sur les publicités et les services numériques en ligne.

Par ailleurs, le plan prévoit le relèvement de l’âge limite pour l’importation des véhicules de tourisme, une demande longtemps portée par la diaspora sénégalaise, afin de dynamiser le marché local et répondre aux besoins des expatriés.

Ousmane Sonko a invité les Sénégalais à soutenir ces réformes essentielles pour restaurer la stabilité économique et assurer une croissance durable dans un contexte mondial incertain.