Lesotho : les industriels inquiets des droits de douane de Trump

Les lieux vides, presque déserts, les usines de vêtements du Lesotho ont été asséchées par les droits de douane. À l'approche de la date butoir fixée par le président Donald Trump, les fabricants de vêtements comme Tzicc's broient du noir et redoutent les nouveaux tarifs.

L'entreprise s’est empressée de livrer les commandes préexistantes avant la reprise des droits de douane. Une stratégie non bénéfique d'après Rahila Omar, responsable de la conformité :

"Dès l’annonce des droits de douane, nous avons commencé à avoir des problèmes avec nos acheteurs. Nous faisions des allers-retours. Il n'y avait pas de véritable suivi, nous ne savions pas où nous en étions. Et dès la suspension de trois mois, nous avons décidé d'essayer de terminer le travail le plus tôt possible avant l'introduction des nouveaux tarifs. Et si le travail nous l’avons bien terminé, malheureusement, nous l'avons fini bien trop tôt. C'est pourquoi nous n'avons plus de travail aujourd'hui".

Les acheteurs américains ont cessé de passer de nouvelles commandes, ce qui a conduit au licenciement de la quasi-totalité des employés de l'usine. Mapontso Mathunya, qui travaillait dans la salle de coupe de Tzicc, est aujourd'hui au chômage et peine à survivre.

"Je suis le soutien de ma famille. J'ai deux enfants qui vont à l'école. L'un est à l'école maternelle et l'autre en septième année du primaire. La vie est difficile, elle n'a pas été facile depuis que j'ai été licenciée. Mon mari a également des difficultés, il est entre deux emplois," a déclaré Mapontso Mathunya, ancienne ouvrière d'une usine textile.

Les autorités et les travailleurs craignent le pire dans ce pays de 2 millions d'habitants où la fabrication de textiles constitue la plus grande industrie privée, avec plus de 30 000 travailleurs en 2024.

Pour le Mokhethi Shelile, ministre du commerce, de l'industrie et des petites entreprises :

"Le Lesotho est une très petite économie. Le déficit commercial qui existe entre le Lesotho et les États-Unis est un déficit commercial naturel qui peut se produire lorsqu'il existe ce type de disparités entre deux économies. Il ne peut être comblé et ne peut certainement pas l'être en imposant des droits de douane. En effet, ces mêmes droits de douane nous empêcheront inévitablement d'obtenir des devises que nous pourrons utiliser pour acheter davantage de produits aux États-Unis."

En avril, lorsque M. Trump a annoncé de nouveaux droits de douane, le Lesotho était en tête de liste, avec un taux de 50 % plus élevé que celui de la Chine, dont l'économie est 8 000 fois plus importante.

Si Trump a fait marche arrière, les États-Unis ont appliqué, durant ces mois de négociations, des bases de 10%.

Dès vendredi 1 er août, les nouveaux taux pour des dizaines de pays seront connus.