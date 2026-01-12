Lesotho et Chine : un partenariat renforcé autour de l’agriculture et de l’énergie

À l’invitation du ministre lesothan des Affaires étrangères, Lejone Mpotjoana, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères et haut responsable du Parti communiste, s’est rendu à Maseru ce week-end. Il y a rencontré le Premier ministre Sam Matekane et discuté des priorités de développement national avec le chef de la diplomatie lesothane.

Dans un communiqué conjoint, les deux pays ont salué les progrès réalisés grâce à la coopération sino-africaine, qui a contribué à moderniser le Lesotho dans des secteurs clés comme l’agriculture, les infrastructures, la santé et l’énergie verte. Le gouvernement lesothan a également exprimé sa volonté de tirer pleinement parti du traitement préférentiel accordé par la Chine pour développer le commerce et renforcer la coopération.

S’exprimant à l’issue des discussions dans une interview accordée au China Media Group, le ministre Mpotjoana a expliqué : « La principale raison de la visite du ministre est de renforcer les relations bilatérales entre la République populaire de Chine et le Royaume du Lesotho. Nous travaillons également à l'amélioration de nos produits agricoles. Nous avons reçu une aide pour la construction d'installations de stockage et de logistique alimentaire. Nous avons reçu des équipements agricoles et nous allons travailler sur les centres de regroupement des produits agricoles dans le cadre de la prochaine phase de notre développement agricole. »

Il a ajouté que le pays entendait valoriser ses ressources hydriques et développer les énergies renouvelables : « Nous travaillons également sur nos programmes liés à l'eau et à l'énergie, car le Lesotho est le château d'eau de la région sud-africaine et nous souhaitons utiliser nos ressources en eau pour produire davantage d'électricité afin d'approvisionner la région sud-africaine. »

Une fois actée, cette coopération bilatérale exonérera le Lesotho de certains droits de douane par la Chine, ce qui lui permettra de développer ses exportations et de renforcer sa coopération économique.

Pour Maseru, ce rapprochement avec Pékin constitue une opportunité stratégique de diversification économique et de consolidation de ses partenariats, alors que son industrie textile souffre des récentes évolutions de la politique commerciale américaine.