Droits de douane : la liste des pays africains visés par Donald Trump

Le président Donald Trump a envoyé cette semaine des lettres décrivant les tarifs douaniers plus élevés auxquels les pays seront confrontés s'ils ne concluent pas d'accords commerciaux avec les États-Unis d'ici le 1er août.

Certains de ces tarifs reflètent les tarifs dits "réciproques" que Donald Trump a dévoilés à l'encontre de dizaines de partenaires commerciaux en avril, et dont la plupart ont été reportés quelques heures à peine après leur entrée en vigueur. Mais beaucoup sont plus élevés ou plus bas que les montants précédemment annoncés.

Jusqu'à présent, Donald Trump a averti 23 pays, dont des partenaires commerciaux importants comme la Corée du Sud et le Japon, que des droits de douane plus élevés seraient imposés à partir du 1er août.

Voici un aperçu des pays africains qui ont reçu des lettres tarifaires :

Algérie

Taux de droits de douane : 30 % à partir du 1er août. Il s'agit du même taux que celui annoncé en avril.

Principales exportations vers les USA : Pétrole, ciment et produits sidérurgiques.

Libye

Taux des droits de douane : 30 % à partir du 1er août. Il s'agit d'une baisse par rapport au taux de 31 % annoncé en avril.

Principales exportations vers les USA : Produits pétroliers.

Afrique du Sud

Taux de droits de douane : 30 % à partir du 1er août. Il s'agit du même taux que celui annoncé en avril.

Principales exportations vers les USA : Platine, diamants, véhicules et pièces automobiles

Le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré dans un communiqué que les taux tarifaires annoncés par Trump caractérisaient mal la relation commerciale avec les États-Unis, mais qu'il "poursuivrait ses efforts diplomatiques en vue d'une relation commerciale plus équilibrée et mutuellement bénéfique avec les États-Unis" après avoir proposé un cadre commercial le 20 mai.

Tunisie

Taux des droits de douane : 25 % à partir du 1er août. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 28 % annoncés en avril.

Principales exportations vers les États-Unis : Graisses animales et végétales, vêtements, fruits et noix.