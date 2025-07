Brésil : les producteurs de café déstabilisés par les droits de douane de Trump

Les producteurs de café de Varre-Sai, une petite ville du nord de Rio de Janeiro, ont été déstabilisés par l’annonce du président Donald Trump, des droits de douane de 50 % sur les importations brésiliennes aux États-Unis.

Certains, comme José Natal da Silva, un producteur de café, ont vu leurs attentes concernant la récolte de cette année assombries par l'incertitude. "Nous avions de grandes attentes jusqu'à il y a environ un mois, 15 jours, avec de très grands espoirs d'avoir une bonne récolte de café, d'obtenir un bon prix, et soudain, de nulle part, une bombe a explosé et nous ne savions plus à qui nous adresser".

Ces producteurs, responsables d'environ 30 % du café consommé aux États-Unis, ont dû s'adapter rapidement aux variations du marché extérieur, en licenciant la main-d'œuvre et en suspendant les exportations.

Des conséquences, selon Marcio Vargas, lui aussi producteur de café de tensions politiques croissantes dont ils seraient de simples victimes :"Je pense que ces droits de douane sont dus à une question politique, et nous, au bas de la pyramide, nous allons en subir les conséquences, n'est-ce pas ? Et le consommateur américain, au bout du compte, devra lui aussi payer plus cher, et nous devrons également réduire nos marges pour résoudre des problèmes politiques qui ne nous concernent pas. C'est incompréhensible."

Le Brésil est le premier fournisseur des États-Unis.

Les stocks mondiaux de café étant déjà faibles, les droits de douane pourraient accroître les prix de détail, frappant ainsi un secteur qui dépend fortement de l'offre brésilienne pour son volume et sa régularité.

Fernanda Marçola, productrice de café ne sait plus à quel saint se vouer :

"Comment acheter les produits dont nos cultures ont besoin, notre maison, notre famille, et ceux qui nous entourent. Tout cela nous laisse le cœur sur la main. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend."

Marcos Matos, directeur exécutif de Cecafé, le conseil des exportateurs de café du Brésil, a déclaré que les droits de douane initiaux de 10 % imposés par Trump en avril n'étaient pas aussi catastrophiques que chez certains de leurs concurrents.

Le Vietnam, par exemple, a commencé avec un droit de douane de 46 %, aujourd'hui réduit à 20 %. Il considère l'augmentation proposée à 50 % comme une escalade sérieuse.

En 2024, les États-Unis ont importé plus de 1,6 milliard de dollars de café brésilien.