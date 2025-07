Cinéma : Eddy Murphy se dit fier de l'avènement de plus d'acteurs noirs

Sur le tournage de "The Pickup", Eddy Murphy a partagé le plateau avec Keke Palmer et Pete Davidson. Pour l’acteur, l’échange avec ses deux jeunes artistes talentueux a été aisé, notamment en termes de partage de connaissances.

'' C'est une chose qu'une personne vous fasse asseoir et vous dise ce que vous devez faire, puis qu'elle parte faire autre chose. Du coup, vous vous dites : « Oh, donc ce qu'ils ont dit, ça ne vaut plus rien. » Donc, la plupart du temps, on apprend en observant. Vous observez, si vous admirez quelqu'un, vous observez ce qu'il fait et comment il le fait, pas tellement ce qu'il dit. '', explique Eddy Murohy.

Eddy Murphy 64 ans, est l’une des icônes noires du cinéma américain. Son héritage se reflète dans des films comme « The Pickup’’. L’acteur a joué sa partition dans l’éclosion de talents noirs à Hollywood.

''Je suis conscient, que j'ai contribué à tout ce qui se passe actuellement dans le cinéma. Je suis conscient que mes films ont été pionniers et ont ouvert certaines portes. Mais je ne m'attarde pas là-dessus.'', raconte l'acteur.

L’acteur a été aussi interrogé sur les stéréotypes dans les films aux États-Unis.

'' Avant, je voyais des stéréotypes de temps en temps. On en voyait dans les années 70 et tout ça. Mais les gens ne font plus de stéréotypes. Pense aux 20 dernières années. Qui veut encore voir un film avec des personnages stéréotypés ? C'est quoi cette connerie dont ils parlent tout le temps, « rester authentique », 25 ans à rester authentique. On voit, ça se refléter dans les films qu'ils font. Les personnages essaient de refléter les gens dans la société. Ces stéréotypes, surtout ceux qui ont du succès, ont disparu. Je n'en ai pas vu qui ait eu du succès depuis les années 70. '', souligne Eddy Murphy.

‘’Pickup’’ c’est l’histoire de deux chauffeurs de fourgon blindé qui sont pris en embuscade par une équipe de criminels impitoyables.