Le fils de Robert Mugabe détenu en Afrique du Sud après une fusillade

La police sud-africaine a arrêté Bellarmine Mugabe, le plus jeune fils de l’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, suite à une fusillade dans une propriété d’un quartier huppé de Johannesburg.

Selon les autorités, un homme de 23 ans, employé comme jardinier, a été blessé par balle et se trouve dans un état critique à l’hôpital. La police décrit l’affaire comme une tentative de meurtre et recherche actuellement l’arme utilisée.

Deux personnes ont été arrêtées pour interrogatoire pendant que les enquêteurs déterminent les circonstances exactes de l’incident. Bien que la police n’ait pas officiellement nommé Bellarmine Mugabe parmi les détenus, il a été aperçu menotté sur les lieux et identifié par les médias locaux.

Bellarmine Mugabe est le fils de Robert Mugabe et de sa seconde épouse, Grace Mugabe. Robert Mugabe a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans avant de quitter le pouvoir en 2017 et est décédé en 2019.