Guerre Russie-Ukraine : Trump hausse le ton et presse Poutine

Le président Donald Trump a prévenu lundi qu'il ne donnerait que 10 à 12 jours de plus à la Russie pour parvenir à la paix avec l'Ukraine.

Le président a été invité à clarifier ses propos après avoir déclaré plus tôt lundi qu'il allait raccourcir la période de 50 jours accordée à la Russie pour parvenir à la paix avec l'Ukraine.

M. Trump a répondu qu'il n'y avait "aucune raison d'attendre".

"Nous ne voyons aucun progrès", a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

M. Trump a déclaré que si le président russe Vladimir Poutine n'acceptait pas un accord, il pourrait imposer des sanctions ou des droits de douane secondaires.

Le président a parlé franchement de sa déception à l'égard de M. Poutine et de son incapacité à négocier un accord entre la Russie et l'Ukraine, déclarant aux journalistes : "Je n'ai jamais vraiment pensé que cela se produirait. Je pensais que nous serions en mesure de négocier quelque chose. Et peut-être que cela se produira encore, mais c'est très tard dans le processus. Je suis donc déçu."

M. Trump a également rejeté l'idée d'une rencontre avec le président russe, déclarant : "Je ne suis plus intéressé par la discussion."

"Il parle avec des conversations si agréables, si respectueuses et agréables", a déclaré M. Trump. "Et puis, des gens meurent la nuit suivante avec un missile qui entre dans une ville et la frappe".