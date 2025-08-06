Bienvenue sur Africanews

Guerre Russie-Ukraine : Poutine rencontre Witkoff, l'envoyé de Trump

Le président russe Vladimir Poutine et l'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, à Moscou, en Russie, mercredi 6 août 2025.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Russie

Steve Witkoff, l’émissaire du président américain est arrivé à Moscou mercredi.  

Il s’est entretenu avec le président russe Vladimir. Outre les relations entre les États-Unis et la Russie, les échanges ont porté sur l’Ukraine. Les discussions qui ont duré trois heures ont été qualifiées ‘’d’utiles et constructives’ ’par le Kremlin. 

Le président américain Donald Trump a donné le 29 juillet, un ultimatum de 10 jours à la Russie pour trouver un accord de paix avec l’Ukraine. Le locataire de la Maison Blanche faisant part de sa déception face à l’attitude de Vladimir Poutine concernant la crise russo-ukrainienne. 

 Washington brandissait dans la foulée la menace des sanctions contre Moscou dont des tarifs douaniers élevés sur les importations russes.  

Mais à deux jours de l’expiration de l’ultimatum américain, Moscou continue ses attaques militaires contre l’Ukraine dans l’oblast de Kherson. Reste à savoir si la visite de l’envoyée américain pourrait aider à enterrer la hache de guerre. 

