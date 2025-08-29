Les villes africaines les plus attractives en 2025 selon Oxford Economics

Selon le rapport publié en mai 2025 par Oxford Economics, aucune ville d’Afrique ne figure dans le classement des 300 métropoles mondiales les plus attractives. Cependant, le continent montre une forte présence dans le classement africain avec plusieurs villes qui se démarquent par leur dynamisme économique, leur capital humain et leur qualité de vie.

Le top des villes africaines est dominé par Le Caire, Port-Louis et Nairobi. Ces villes sont appréciées pour leur potentiel économique, leur environnement, leur stabilité politique et leur capacité à attirer des talents.

Le Caire, la capitale de l’Égypte, occupe la 302ème place mondiale. Elle se distingue notamment par ses scores dans le capital humain (56ème rang mondial) et dans l’économie (171ème).

Port-Louis, en Maurice, se positionne à la 338ème place, avec des performances solides en environnement (144ème) et en gouvernance (160ème).

Nairobi, la capitale du Kenya, arrive en 381ème position, illustrant son attractivité croissante en Afrique de l’Est.

Les autres villes remarquables

D’autres grandes métropoles comme Casablanca (Maroc), Accra (Ghana), Alger (Algérie), Johannesburg et Pretoria (Afrique du Sud) suivent dans le classement, mais avec des scores plus modestes. Casablanca occupe la 431ème place, tandis que Johannesburg, la plus grande ville d’Afrique du Sud, se positionne à la 457ème.

Gaborone, la capitale du Botswana, ferme ce top 10 avec la 475ème position.

Une Afrique sous influence marocaine, égyptienne et sud-africaine

Trois pays concentrent l’essentiel de ces villes attractives :

Maroc, avec sept villes incluant Casablanca, Tanger, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech et Agadir.

Égypte, avec Le Caire, Alexandrie, Port-Saïd, Suez et d’autres villes.

Afrique du Sud, avec Johannesburg, Le Cap, Pretoria, Durban et Bloemfontein. Le contexte mondial

Au niveau mondial, les villes les mieux classées en 2025 restent des géants comme New York, Londres, Paris, Tokyo ou encore Sydney. La ville de New York conserve la première place, suivie de Londres et Paris.

Ce classement montre que malgré un positionnement encore faible à l’échelle mondiale, de nombreuses villes africaines se démarquent dans le contexte local en raison de leur croissance et de leur attractivité stratégique. Le développement de ces métropoles est moteur pour le développement économique, social et politique du continent.