Guerre Russie-Ukraine : nouvel accord d'échange de prisonniers

Les délégations russe et ukrainienne ont tenu un troisième cycle de pourparlers de paix mercredi soir au palais Ciragan à Istanbul, en Turquie, au cours duquel les deux parties ont convenu d'un nouvel échange de prisonniers, mais se sont opposées sur les conditions du cessez-le-feu et sur une éventuelle rencontre présidentielle.

Vladimir Medinsky, conseiller présidentiel russe, et Rustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, conduisaient respectivement les délégations russe et ukrainienne.

À l'issue des discussions, Medinsky a déclaré aux journalistes que la Russie et l'Ukraine avaient convenu d'échanger 1 200 prisonniers de guerre chacun. La Russie a rendu les corps de 7 000 soldats ukrainiens tombés au combat et est prête à en rendre 3 000 autres, a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que la Russie avait proposé de créer trois groupes de travail en ligne avec l'Ukraine pour traiter des questions politiques, humanitaires et militaires.

Une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas envisagée tant que certains processus ne sont pas achevés, a-t-il ajouté.

Le président ukrainien salue le retour des soldats

À la suite de ces entretiens, Volodymyr Zelensky a écrit sur le réseau social X que la neuvième étape de l'échange de prisonniers avait eu lieu "aujourd'hui" et qu'elle concernait plus de 1 000 personnes du côté ukrainien, y compris des personnes "gravement malades et gravement blessées".

"Il est important que les échanges se poursuivent", a-t-il écrit.

Pour sa part, Rustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine a déclaré qu'au cours de ce cycle de négociations, l'Ukraine a proposé d'organiser une réunion des dirigeants pour mettre fin au conflit d'ici la fin du mois d'août. Outre les dirigeants ukrainien et russe, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump seront également invités à cette réunion.

Dans le même temps, l'Ukraine a fait part de sa volonté de mettre en place un cessez-le-feu au cours des négociations, en proposant notamment de mettre fin aux attaques contre les infrastructures civiles et essentielles.

Umerov a déclaré que l'Ukraine et la Russie ont tenu plusieurs réunions et ont fait quelques progrès dans les efforts humanitaires, mais qu'aucune avancée majeure n'a été faite dans les négociations sur le cessez-le-feu.

Dans son discours d'ouverture, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a exhorté les deux délégations à s'engager dans des négociations axées sur les résultats en vue de parvenir à un cessez-le-feu et de mettre un terme à la guerre.

Fidan a déclaré que leur objectif était de mettre fin le plus rapidement possible à cette guerre sanglante, qui a coûté très cher. Les deux précédents cycles de négociations à Istanbul, qui ont eu lieu le 16 mai et le 2 juin, ont permis d'échanger des milliers de prisonniers de guerre et les corps de soldats tombés au combat, mais n'ont guère permis de progresser vers un cessez-le-feu.