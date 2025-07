Guerre Israël-Hamas : la Ligue arabe se réunit sur la crise à Gaza

Mardi 22 juillet, les représentants de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire pour discuter de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire qui sévit dans l'enclave.

Un membre de l'Organisation de libération de la Palestine, Ahmad Abu Holi, a accusé la Fondation humanitaire de Gaza d’être à l’origine de la mort de centaines de personnes.

"Gaza meurt de faim. Gaza doit être évacuée. Une soi-disant ville humanitaire est en train d'être préparée pour Gaza, une nouvelle ville de mort et de prison sous des étiquettes humanitaires ", a déclaré Ahmad Abu Holi, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine.

Ces dernières semaines, des centaines de personnes ont été tuées, alors qu'elles cherchaient de la nourriture, dans des convois de l'ONU et sur des sites d'aide distincts gérés par le GHF. La Fondation humanitaire de Gaza, qui fait l'objet d'une controverse.

Amjad Adaileh, représentant de la Jordanie auprès de la Ligue arabe n'a pas contenu ses mots.

"Nous n'oublierons pas l'inébranlable Gaza dont la population saigne, souffre et meurt de faim en raison de violations brutales et continues depuis 21 mois, qui ont entraîné des meurtres, des destructions et des déplacements. Aujourd'hui, la situation humanitaire a atteint son pire niveau en raison de la politique de famine qui est devenue l'arme de l'occupation et qui a transformé la bande de Gaza en une terre imbibée de sang, un environnement inhabitable et une zone de famine qui nous horrifie quotidiennement avec des images de lutte qui ont atteint le niveau de morts massives."

Selon le ministère de la santé de Gaza, plus de 59 000 Palestiniens ont été tués lors de cette guerre, plus de la moitié étant des femmes et des enfants.

Si le ministère fait partie du gouvernement du Hamas, l'ONU et d'autres organisations internationales le considèrent comme la source la plus fiable de données sur les victimes.

Les militants du Hamas ont enlevé 251 personnes lors de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre et tué environ 1 200 personnes.

Moins de la moitié des 50 otages encore présents à Gaza seraient en vie.