Égypte : rapatriement volontaire des réfugiés soudanais

Alors qu’ils avaient trouvé refuge en Egypte face à guerre qui sévit dans leur pays, des réfugiés Soudanais rentrent au bercail.

Des centaines d’entre eux ont pris le train lundi à la gare centrale du Caire, direction Khartoum, la capitale soudanaise contrôlée par l’armée soudanaise. Les trajets en train sont offerts gratuitement par l'Égypte.

"Les visages (des personnes qui rentrent) semblent remplis de tristesse alors qu'ils quittent ce cher pays, qui continue à soutenir le Soudan et se tient désormais aux côtés des institutions soudanaises - représentées par la Military Industry Corporation - pour organiser le retour volontaire des citoyens soudanais dans leur pays d'origine afin de participer à la reconstruction. Cette action est menée dans le cadre d'une coordination et d'une planification de haut niveau avec les autorités égyptiennes", explique un journaliste candidat au retour volontaire.

Depuis avril 2023, au Soudan est en proie à la guerre qui oppose les paramilitaires du général Hamdam Daglo à l’armée dirigée par le général al-Burhan. Le conflit a provoqué l’exode massif des populations. L'Égypte accueille plus de 1,5 million de soudanais.

"Nous sommes venus en Égypte pour y rester, et ma fille est avec moi. Maintenant, je retourne au Soudan. Nous avons entendu parler de cette initiative et notre famille nous a amenés ici, grâce à Dieu" , raconte Awatif al-Hassan, candidate au retour.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus de 100 000 réfugiés soudanais sont rentrées d'Égypte entre le 1er janvier et le 26 avril de cette année. L’OIM précise que les rapatriements concernent plus de 30 000 personnes par mois en 2025 contre 3 500 mensuellement en 2024.