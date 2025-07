Soudan : comprendre la guerre sans fin

Plus de deux ans de guerre civile ont ravagé le Soudan, causant la mort de dizaines de milliers de personnes. L'expert en conflit armé Ladd Serwat analyse la situation.

"Alors que les forces de sécurité soudanaises avaient le dessus dans le conflit, en particulier autour de Khartoum, où elles avaient assiégé de nombreuses bases militaires au début du conflit, les choses ont commencé à changer vers le mois de septembre de l'année dernière. C'est alors que les forces armées soudanaises, les SAF, ont lancé une offensive terrestre majeure à Khartoum", explique Ladd Serwat, analyste principal pour l'Afrique, Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).

En mars dernier, Khartoum est repassée sous le contrôle des forces armées soudanaises qui poursuivent leur offensive notamment grâce à une campagne de recrutement massive et à de nouvelles alliances avec divers groupes armés.

Mais les forces paramilitaires de soutien rapide tiennent toujours leurs positions.

"Pendant la majeure partie du conflit, les Forces armées soudanaises ont eu le monopole dans les airs. Depuis que les FRR ont accès à des drones, elles peuvent atteindre des bases éloignées de l'Armée régulière, dans des régions comme Port-Soudan. Les Forces armées soudanaises sont certes passées à l'offensive, mais il faut tenir compte des capacités supplémentaires de ces Forces et des nouvelles alliances qui façonnent le conflit en 2025", déclare, Ladd Serwat, analyste principal pour l'Afrique, ACLED.

Sur le terrain, l'armée soudanaise est également connue pour attaquer directement les civils.

Cependant, les deux tiers de ces incidents concernent les Forces de Soutien Rapide - FSR, selon les rapports humanitaires.

"Les civils ont payé un prix horrible pour cette guerre. Le Soudan a été le pays d'Afrique le plus meurtrier pour les civils chaque trimestre depuis que la guerre a éclaté. // Cela dit, en 2025, nous avons constaté une baisse du nombre de civils tués par rapport à l'année dernière. Cela est dû en grande partie à la prise de contrôle par les Forces armées soudanaises dans certaines régions comme Khartoum et Al Jazirah, où les combats ont touché un certain nombre de civils et où la contestation a diminué, de même que l'impact sur les civils.

Certains de ceux qui ont cherché refuge à l'étranger ont même commencé à revenir dans des zones plus calmes comme Khartoum", ajoute Ladd Serwat.

Les observateurs notent que les combats se déplacent vers de nouvelles régions du pays... Et que la fin de la guerre est loin de pointer à l'horizon.